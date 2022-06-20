Суд на Украине запретил партию ОПЗЖ

Восьмой административный суд Львова запретил партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). Об этом 20 июня сообщило Министерство юстиции Украины на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной на территории России экстремистской).

«Суд решил передать государству всё имущество, средства и иные активы этой партии. Это касается областных, городских и районных организаций указанной политической партии, а также первичных ячеек и иных структурных субъектов», — добавили в ведомстве.

Ранее, 16 июня, суд Львова запретил партию «Левая оппозиция». Общественное движение «Честно» уточнило, что это уже восьмая партия, деятельность которой запрещена в стране в судебном порядке.

Накануне апелляционный суд запретил Социалистическую партию Украины. Как отмечалось, ее имущество так же будет передано государству. Ранее, 14 июня, решением суда была запрещена деятельность партии «Наши».

Верховная рада 3 мая приняла закон, запрещающий деятельность «пророссийских партий» в стране. По словам депутата Ярослава Железняка, 330 парламентариев проголосовали за такое решение.

14 апреля Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины приостановил деятельность фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) в раде.