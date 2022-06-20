Застройщиков Петербурга обяжут проводить архитектурные конкурсы

Союз архитекторов Санкт-Петербурга совместно с Комитетом по градостроительству и архитектуре намерены обязать застройщиков проводить архитектурные конкурсы. Об этом 20 июня пишет газета «Деловой Петербург».

Изданию удалось ознакомиться с промежуточным проектом документа. Согласно тексту, требование будет обязательным для «всех участников архитектурно-строительного процесса независимо от форм собственности».

Тем не менее под новые правила попадут не все проекты, а лишь соответствующие определенным критериям. Их список еще не согласован окончательно, однако в нем уже есть «высокая градостроительная значимость предполагаемого объекта, объем предполагаемого строительства свыше 100 тыс. кв. м, а также нахождение объекта на территории исторического центра либо на одной из набережных».

После согласования положение утвердят постановлением городского правительства.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Петербургских застройщиков обяжут проводить архитектурные конкурсы».