Пропавшую после смертельного ДТП собаку нашли в Мурманской области

Волонтеры поймали собаку, которая месяц назад пропала во время смертельного ДТП на трассе в Мурманской области. После оказания ветеринарной помощи пса передадут родственнице погибших хозяев.

Авария произошла 20 мая на 1131 км трассе «Кола» в Кандалакшском районе. Водитель автомобиля Renault Logan с прицепом допустил съезд с проезжей части, машина опрокинулась в водоем. В результате аварии погибли три человека Из машины удалось выбраться кошке и собаке. Кошку в тот же день удалось забрать с трассы волонтерам. Попытки найти и поймать собаку по кличке Гера продолжались месяц, сообщает ИА «Би-порт».

В первый раз пса видели недалеко от места аварии, при виде остановившейся машины собака скрылась в лесу. Волонтеры расклеивали листовки, привлекли людей с квадрокоптерами и прочесали лесополосу, но найти питомца не удалось. В следующий раз собаку заметили в районе станции Жемчужная 2 июня. Затем от очевидцев поступила информация, что в ночь с 17 на 18 июня собаку видели в лесу в 3–4 км от места аварии. Волонтеры установили ловушку , в которую и попала собака.

У питомца на ушах обнаружены ссадины, собака вымоталась от жизни в лесу. После оказания ветеринарной помощи Геру передадут дочери погибших владельцев пса.