Эксперт связала падение биткоина с отсутствием защитных инструментов криптовалюты

Биткоин дешевеет с конца 2021 года: на криптовалютном рынке нет защитных инструментов, а когда ликвидность покидает рынки, профессиональные инвесторы сбрасывают криптовалюту моментально. Об этом заявила «Известиям» директор платежного крипто-процессингового провайдера Green Crypto Processing по РФ и Восточной Европе Ивона Гутович в понедельник, 20 июня.

«Для полноценного ухода биткоина ниже $20 тыс. может потребоваться время, необходимое для морального и финансового выматывания людей, всё еще готовых покупать монеты, однако уже в обозримом будущем котировки должны отправиться покорять новую цель — $15 тыс.» — считает эксперт.

В понедельник утром курс биткоина поднялся до $20,6 тыс., в то время как накануне курс первой в мире криптовалюты упал до $17 615 впервые с ноября 2020 года. По состоянию на 13:31 мск на международной криптобирже Binance, биткоин стоит $20,5 тыс.

По словам Гутович, на данный момент биткоин находится в полноценном нисходящем тренде и причин для его смены в обозримой перспективе не предвидится, поэтому не стоит сильно радоваться обратным ценовым импульсам.

Цены не всегда движутся вниз или вверх — паузы необходимы, чтобы набраться сил для дальнейшего похода, отметила она. Сейчас ситуация в целом крайне негативная: инвесторы переводят капитал из рисковых активов в безопасные гавани вроде доллара на фоне сильной неопределенности в глобальной экономике, а также изъятия ликвидности Федрезерва (ФРС) США, благодаря которой активы имели возможность расти последние пару лет, добавила специалист.

«Например, на фондовом рынке инвестор может выйти из совсем мусорных акций в гигантов вроде Amazon или приобрести акции энергетических компаний, которые становятся хеджем на время турбулентности. А на криптовалютном рынке нет защитных инструментов, и от цифровых активов избавляются сразу ото всех: рассказы о цифровом золоте и биткоине как инструменте для защиты от инфляции могут впечатлить лишь новичков». Иными словами, масштабные покупки во время ралли оборачиваются активной распродажей монет», — рассказала эксперт.

Рассуждения о наличии волшебного дна у криптовалюты ничем хорошим не заканчиваются, подчеркнула Гутович. Она указала, что котировки биткоина легко прошли сквозь уровень в $20 тыс., который считался непробиваемым, ведь еще никогда цены не уходили ниже пиковых отметок предыдущего цикла. Это означает, что институциональные инвесторы, с готовностью откупающие криптовалюту вблизи «важных» уровней, попросту отсутствуют, пояснила она. Вопреки «массовому притоку фондов» на рынок, он легко откатился на пять лет назад, отметилала специалист.

13 мая «Известия» писали, что общая капитализация рынка криптовалют уменьшилась до $1,2 трлн впервые с июля 2021 года. Отмечалось, что за неделю курсы всех криптовалют из топ-20 упали, в ряде случаев котировки снизились на 54%.

Основные причины — уменьшение котировок на фондовом рынке и повышение ставки ФРС США, а также резкое обесценивание стейблкоина TerraUSD, который должен соответствовать доллару, рассказывали эксперты.