Военный историк счел угрозой для России военные учения НАТО в Турции

Учения НАТО Ramstein Dust II-2022, которые пройдут с 20 по 28 июня на базе командования 3-й главной реактивной базы в турецкой Конье, представляют угрозу для России, считает военный историк Никита Буранов. Об этом он заявил в понедельник, 20 июня, в беседе с «Известиями».

Как отметил специалист, все подобные действия являются отголосками холодной войны и ее кризисов. Так, Карибскому кризису предшествовало размещение США ракет в Турции в 1961 году. Подлетное время этих ракет до СССР было очень маленькое. По словам Буранова, Турцию тогда использовали в качестве «разменной монеты», однако Анкара больше не хочет пребывать в таком статусе.

«До этого мы говорили, что вокруг России формируется некий пояс стран: северный конгломерат скандинавских стран — Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия; восточный конгломерат стран — Польша, Украина, возможно Прибалтика. И, соответственно, южные — Турция, Азербайджан. Как бы не лепили образ доброго друга [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана, понятно, что наших пилотов, сбитых в Сирии и отвратительные недружественные действия Турции в этом регионе никто не забывает», — подчеркнул Буранов.

По мнению военного историка, к подобным действиям нужно относиться максимально серьезно, так как они представляют большой вызов для безопасности России. Особенно важно обращать на это внимание в условиях специальной военной операции по защите Донбасса, проводимой Россией, когда в боевых действиях принимает участие Южный военный округ.

«Нужно особое внимание уделять любым телодвижениям и странам, которые могут отрабатывать какие-либо действия в отношении нашего Восточно-Черноморского и Южно-Кавказского фланга», — заключил Буранов.

Ранее, в начале июня, минобороны Турции сообщило, что учения НАТО Ramstein Dust II-2022 пройдут на базе командования 3-й главной реактивной базы в турецкой Конье 20–28 июня. Как уточнялось, учения будут проводиться совместно с международным учебным курсом Anatolian Eagle 2022, который предполагает возможность обучения с точки зрения методов выполнения воздушных операций.

15 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил о том, что главы минобороны стран — членов блока обсудят дальнейшее усиление Североатлантического альянса на восточном направлении.

Он также добавил, что НАТО готовит новые схемы для обороны, при которых определенные силы союза будут находиться в режиме повышенной готовности. Это де-факто будет означать существенное увеличение присутствия альянса на востоке, расширение возможностей и повышение боеготовности.

8 июня премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала НАТО усилить свое присутствие на восточном фланге государства на фоне ситуации на Украине.

6 июня сообщалось, что в Эстонии и Латвии начались военные учения Ramstein Alloy 22-2 с участием военно-воздушных сил НАТО и стран — партнеров альянса. Отмечалось, что основной целью мероприятий является отработка обеспечения безопасности воздушного пространства стран Балтии.

В конце апреля в министерстве обороны Белоруссии заявили, что Североатлантический альянс рассматривает восточноевропейский регион как наиболее вероятный «театр для своих военных действий».