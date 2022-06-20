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В Госдуме оценили влияние продления санкций на жизнь Крыма и Севастополя

Депутат Белик оценила влияние продления санкций против Крыма и Севастополя на жизнь регионов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал в понедельник, 20 июня, решение Совета Евросоюза продлить на год санкции против Крыма и Севастополя.

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«Севастополь и Крым уже восемь лет живут фактически под двойными санкциями — под теми, что действуют в отношении регионов, и антироссийскими, — поэтому их продление существенно не повлияет на жизнь регионов», — сказал депутат в беседе с RT.

По его словам, нет ничего удивительного в том, что ЕС «не забыл заглянуть в свой календарь и продлить ограничения против Севастополя и Крыма».

Ранее в этот день Совет Евросоюза продлил на год, до 23 июня 2023 года, санкции против Крыма и Севастополя, пишет «Москва 24».

Санкции предполагают ограничение экономических отношений ЕС с этими российскими регионами, сообщается на сайте kp.ru. Так, физлицам и организациям в Евросоюзе запрещено импортировать продукцию из Севастополя и Крыма. Ограничения также касаются туристического сектора, торговли, а также инвестиций в ряд экономических секторов региона.

Ранее, 21 февраля, Евросоюз расширил действующие с 2014 года санкции в отношении российских и украинских физлиц и организаций «за подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины», добавив в список пять новых фигурантов. Тогда под санкции, в частности, попали три депутата Госдумы от Крыма и Севастополя Алексей Черняк, Леонид Бабашов и Татьяна Лобач, а также двое представителей руководства избиркома Севастополя Нина Фаустова и Александр Чмыхалов.

До этого, 11 октября 2021 года, стало известно, что Евросоюз расширил черный список по присоединению Крыма к России, включив в него еще восемь человек. Перечень пополнили люди, занятые на службе в судебных органах Крыма и Севастополя.

10 сентября 2021 года Совет ЕС пролонгировал до 15 марта 2022 года персональные санкции в отношении некоторых россиян, которые, по его мнению, якобы несут ответственность за угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

В марте 2014 года Евросоюз, США и ряд других стран ввели санкции против России. Причиной стала ситуация, сложившаяся после госпереворота на Украине.

Крым вернулся в состав России по итогам референдума 2014 года. Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. В то же время Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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