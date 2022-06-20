С 20 по 26 июня проходит Московская неделя моды. Следите за прямыми включениями с показов дизайнеров из «Зарядья» и ВДНХ. Почти 900 брендов из 79 городов России подали заявки. Среди участников как начинающие дизайнеры, так и звёзды модной индустрии. Специальные проекты Московской недели моды — показы Славы Зайцева, Валентина Юдашкина, Юлии Далакян, Алёны Ахмадуллиной и многих других.»

Московскую неделю моды организует Фонд моды при поддержке правительства Москвы. В рамках мероприятия запланированы не только показы, но и деловая программа, паблик-токи, воркшопы, мастер-классы, а также выступления артистов и экскурсии. Следить за событиями можно будет, в том числе онлайн.