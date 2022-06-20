Глава Брянской области заявил об обстреле Суземки западными снарядами

Снаряды, выпущенные по поселку Суземка в Брянской области, были поставлены Украине с Запада. Об этом 20 июня сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Выпущено было порядка 15 снарядов, как говорят наши военные. Снаряды были выпущены из современного вооружения, которое поставляет Запад Украине, 155-миллиметровые», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Об обстреле поселка Суземка Богомаз сообщил ранее в этот день. В результате удара пострадал сотрудник районной электрической сети (РЭС), госпитализация ему не потребовалась. Также поврежден частный дом и остекленение оконных рам двух многоэтажных зданий. В поселке повреждена РЭС, частично отсутствует электричество.

Ранее губернатор Брянской области в беседе с «Известиями» на полях XXV Петербургского международного экономического форума сообщил, что приглашает президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и председателя Совета министров Италии Марио Драги в свой регион. Он предложил евролидерам объяснить мирному населению, почему украинские боевики воюют с ними, а не с военными.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

На фоне российской спецоперации западные страны начали активно снабжать Украину оружием. МИД России неоднократно призывал этого не делать.

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