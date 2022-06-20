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МИД Польши заявил об отсутствии информации о польских наемниках на Украине

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Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko
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Министерство иностранных дел Польши не владеет информацией о жителях страны, которые задействованы в боевых действиях на Украине, сказал замглавы внешнеполитического ведомства Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM в понедельник, 20 июня.

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«Есть поляки, которые пересекают польско-украинскую границу в одну и в другую сторону, заявляя о разных целях своих визитов — бизнес, туризм. Конечно, министерство внутренних дел и администрации имеет информацию о том, сколько граждан Польши. Это тысячи человек, которые с разными целями приезжают на Украину. В то же время я не имею никакой информации на тему воюющих там», — подчеркнул Пшидач.

17 июня представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что поток иностранных наемников на Украину на фоне нарастающего количества военных провалов Киева сократился и фактически разворачивается обратно. Министерство сообщало, что большинство наемников на Украину прибыло из Польши — 1831 человек, из них, по данным на 17 июня, ликвидировано 378, вернулись на родину 272.

9 июня ВС РФ высокоточными ракетами в Житомирской области уничтожили учебный центр Вооруженных сил Украины (ВСУ), в котором проходили переподготовку и слаживание иностранные наемники.

В начале июня Министерство обороны РФ назвало численность иностранных наемников на Украине. По данным ведомства, их число сократилось с 6,6 тыс. до 3,5 тыс. человек. Большая их часть была уничтожена в бою вследствие слабой подготовки и отсутствия у них реального боевого опыта.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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