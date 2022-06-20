Наемники из Польши понесли серьезные потери в Камышевахе в ЛНР

Польские наемники понесли существенные потери в Камышевахе в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 20 июня рассказал командир казачьего полка, участвовавший в боевых действиях в поселке.

«Мы отчетливо слышим польскую речь и команды», — цитирует его «РИА Новости».

Также, по словам командира казаков, польские наемники активно применяют бесшумные 60-миллиметровые минометы и дроны с подвесными бомбами. Как он подчеркнул, есть сведения не о единичных наемниках из Польши, а об организованном отряде, отмечает «Газета.Ru».

Военные 6-го казачьего полка Народной милиции ЛНР совместно с силами полка Ахмата Кадырова ведут в Камышевахе бои против украинской территориальной обороны. Также проводятся боевые действия против польских наемников.

17 июня представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что поток иностранных наемников на Украину на фоне нарастающего количества военных провалов Киева сократился и фактически разворачивается обратно. Ведомство отслеживает и фиксирует пребывание на Украине каждого иностранного наемника, отметил он.

Всего в списках Минобороны числятся наемники и специалисты по эксплуатации вооружения из 64 стран. Первая тройка выглядит так — Польша (1831 приехало, 378 уничтожено), Канада (601–162) и США (530–214).

С американского континента больше всех наемников поставила Канада: 601 прибывший, 162 уничтожено, 169 уехали. На втором месте США: 530 прибыло, 214 погибло, 227 выехали.

9 июня ВС РФ высокоточными ракетами в Житомирской области уничтожили учебный центр ВСУ, в котором наемники проходили переподготовку и слаживание.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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