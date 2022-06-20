Повышенную пожароопасность спрогнозировали в двух районах Сахалина

В Тымовском и Смирныховском районах Сахалинской области в ближайшие дни ожидается высокая пожароопасность. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По данным Сахалинского управления Росгидромета, с 21 по 23 июня в районах прогнозируется четвертый класс пожарной опасности. В связи с этим спасатели рекомендуют гражданам соблюдать правила безопасности, в том числе не бросать в лесу горящие спички и окурки, не разводить костры в густых зарослях и хвойном молодняке, около складов древесины, торфа и полей.

Как уточняет ИА SakhalinMedia, также нельзя оставлять в лесу самовозгораемый материал, разводить костер в ветреную погоду и оставлять его без присмотра, выжигать на полях и лесных полянах сухую траву.

Также жителям и гостям региона напоминают о необходимости обязательно залить водой костер, покидая место стоянки.