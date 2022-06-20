Сенатор предупредил о возможности жесткой реакции из-за блокады Калининграда

Попытка установления фактической блокады Калининградской области со стороны Литвы нарушает суверенитет России над этим регионом. Такое мнение высказал в Telegram в понедельник, 20 июня, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Попытка установления фактической блокады Калининградской области со стороны Литвы является нарушением суверенитета России над данным регионом и может являться основанием для очень жестких и абсолютно законных действий со стороны России», — цитирует его RT.

В свою очередь глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов заявил, что попытку транспортной блокады Калининградской области Литвой можно расценить как прямую агрессию НАТО против России через страну-участницу альянса, что вынуждает Москву прибегнуть к необходимой самозащите.

Он также напомнил, что в 2004 году в НАТО Литву приняли с учетом проблемы калининградского транзита.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия в течение нескольких дней проанализирует запрет Литвы на транзит товаров в Калининградскую область, прежде чем примет решение об ответных мерах, пишет REGNUM.

На вопрос, является ли ограничение транзита в Калининградскую область блокадой, представитель Кремля отметил, что «это элемент блокады», передает НСН.

17 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что власти региона ждут от Еврокомиссии разъяснений по поводу запрета на транзит и считают его грубейшим нарушением протоколов по вступлению в ЕС прибалтийских стран и правил свободного транзита.

На следующий день калининградский губернатор назвал запрет Литвы на транзит незаконным. Он привел несколько абзацев из совместного заявления о расширении ЕС, в которых есть ссылки на международные договоренности, документы, к которым присоединялись и европейское сообщество, и Россия.

20 июня военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев предположил, что попытка стран НАТО захватить Калининградскую область может спровоцировать Россию на использование ядерного арсенала. По словам эксперта, вероятность конфликта с применением оружия на Балтике крайне мала, но она существует.

Запрет на перевозки грузов российским и белорусским транспортом введен в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Запада. Он не распространялся на перевозку медицинских препаратов, продовольствия и автомобильный транспорт, совершающий перевозки в гуманитарных целях.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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