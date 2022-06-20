Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Глава Брянской области заявил об обстреле Суземки западными снарядами
Мир
Временную поверенную в делах Литвы вызвали в МИД РФ
Мир
МИД Польши заявил об отсутствии информации о польских наемниках на Украине
Мир
В Мелитопольском районе Запорожья началась уборочная кампания пшеницы
Происшествия
Украина нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза»
Общество
В Москве построят около 80 новых образовательных объектов
Мир
В парламент Франции впервые избрана горничная c пятью детьми
Мир
Президент Узбекистана предложил провести референдум по Конституции
Армия
В Минобороны РФ сообщили об уклонении состава 30-й бригады ВСУ от выполнения задач
Спорт
ФК «Сочи» объявил о назначении Гаранина главным тренером
Мир
МИД Эстонии заявил о планах ЕС обсудить седьмой пакет антироссийских санкций
Сюжет:

Сенатор предупредил о возможности жесткой реакции из-за блокады Калининграда

Сенатор Клишас предупредил о возможности жесткой реакции из-за блокады Калининграда со стороны Литвы
0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Попытка установления фактической блокады Калининградской области со стороны Литвы нарушает суверенитет России над этим регионом. Такое мнение высказал в Telegram в понедельник, 20 июня, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

До чужого добра жадные: в Вильнюсе мечтают об аннексии Калининграда
Литовские политики пытаются пересмотреть итоги Второй мировой

«Попытка установления фактической блокады Калининградской области со стороны Литвы является нарушением суверенитета России над данным регионом и может являться основанием для очень жестких и абсолютно законных действий со стороны России», — цитирует его RT.

В свою очередь глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов заявил, что попытку транспортной блокады Калининградской области Литвой можно расценить как прямую агрессию НАТО против России через страну-участницу альянса, что вынуждает Москву прибегнуть к необходимой самозащите.

Он также напомнил, что в 2004 году в НАТО Литву приняли с учетом проблемы калининградского транзита.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия в течение нескольких дней проанализирует запрет Литвы на транзит товаров в Калининградскую область, прежде чем примет решение об ответных мерах, пишет REGNUM.

На вопрос, является ли ограничение транзита в Калининградскую область блокадой, представитель Кремля отметил, что «это элемент блокады», передает НСН.

17 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что власти региона ждут от Еврокомиссии разъяснений по поводу запрета на транзит и считают его грубейшим нарушением протоколов по вступлению в ЕС прибалтийских стран и правил свободного транзита.

На следующий день калининградский губернатор назвал запрет Литвы на транзит незаконным. Он привел несколько абзацев из совместного заявления о расширении ЕС, в которых есть ссылки на международные договоренности, документы, к которым присоединялись и европейское сообщество, и Россия.

20 июня военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев предположил, что попытка стран НАТО захватить Калининградскую область может спровоцировать Россию на использование ядерного арсенала. По словам эксперта, вероятность конфликта с применением оружия на Балтике крайне мала, но она существует.

Запрет на перевозки грузов российским и белорусским транспортом введен в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Запада. Он не распространялся на перевозку медицинских препаратов, продовольствия и автомобильный транспорт, совершающий перевозки в гуманитарных целях.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022