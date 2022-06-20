7 июля состоится конференция «Вызовы 2030. Устойчивое развитие регионов»

7 июля 2022 года состоится конференция «Вызовы 2030. Устойчивое развитие регионов», посвященная 20-летию Комитета по ESG и устойчивому развитию Ассоциации менеджеров.

Время проведения: с 10.30 до 18.00

Место проведения: г. Москва, ММПЦ «Россия сегодня», Зубовский бульвар, 4

Формат: офлайн + онлайн

Регистрация по ссылке.

Тема устойчивого развития и ESG-трансформации стала неотъемлемой частью государственной и бизнес–повестки. Компании, стремясь соответствовать запросам всех групп стейкхолдеров в регионах присутствия, перестраивают стратегии в соответствии с принципами экологической и социальной ответственности. В период неопределенности поиск баланса между экологическими, социальными, а также вопросами корпоративного управления не только выходят на первый план, но и становятся главенствующими. Более двадцати лет Ассоциация менеджеров изучает мировые практики устойчивого развития и ESG, популяризирует и внедряет его на территории России. Члены Ассоциации – крупнейшие отечественные и зарубежные компании - обладают уникальным опытом в области ESG-трансформации, готовы делиться им для эффективного развития российских территорий и приглашают к диалогу все стороны, заинтересованные в устойчивом развитии российских регионов.

Участники Конференции - главы регионов, руководители российских и международных компаний, представители СМИ, экспертных организаций – проанализируют современные условия, поделятся кейсами эколого-социальных программ в регионах присутствия и программ по привлечению инвесторов, опытом взаимодействия с региональными администрациями, чтобы совместными усилиями выработать дальнейшие шаги для формирования ESG-стратегий территорий, оптимальные в нынешних условиях.