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В Москве построят около 80 новых образовательных объектов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в 10 столичных округах построят порядка 80 образовательных объектов в рамках реализации проекта комплексного развития территорий «Индустриальные кварталы». Об этом в понедельник, 20 июня, сообщила пресс-служба столичной мэрии.

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По словам вице-мэра, вся необходимая образовательная инфраструктура появится в индустриальных кварталах, построенных на месте бывших промзон, а также на других неэффективно используемых территориях.

По соседству с современными предприятиями и жильем, по словам Ефимова, построят не меньше 78 образовательных объектов, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ефимов отметил, что планируется построить минимум 31 школу и 38 детских садов, причем некоторые из них могут разместить в одном здании.

«Также планируется возведение четырех школ искусств, трех организаций дополнительного образования и восьми специализированных колледжей», — цитирует Ефимова телеканал «360».

Вице-мэр уточнил, что 16 объектов построят на северо-востоке, 13 — на севере, по 11 объектов появятся на западе и северо-западе, восемь — на востоке, семь — на юго-востоке, пять — на юго-западе, четыре — на юге. Также два объекта построят в Зеленограде, один — в ЦАО, сообщает сайт kp.ru.

Отмечается также, что комплексное развитие участков бывших промзон и неиспользуемых территорий в рамках проекта «Индустриальные кварталы» позволит создать около 550 тыс. рабочих мест. Объем инвестиций составит 7 трлн рублей. Бюджет получит около 3 трлн рублей, уточняет НСН.

15 июня Владимир Ефимов рассказал, что власти с начала 2022 года выделили инвесторам свыше 9 га земли, предназначенной для строительства школ и детских садов в разных районах города. По словам Ефимова, речь идет о восьми земельных участках. Их общая площадь составляет более 90 тыс. кв. м. Уточняется, что участки выделены в аренду без проведения торгов на пять лет.

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