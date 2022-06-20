Эксперт перечислил необходимые для возвращения рубля к оптимальным уровням меры

Вернуть курс к оптимальным уровням — 70–80 рублей за доллар нужно, чтобы восстановился импорт, а для этого, в свою очередь, необходимо дальнейшее снижение ключевой ставки, которое поддержит спрос. Однако следует учитывать, что эффект от этой меры, скорее всего, будет реализован не сразу, а с лагом в несколько месяцев. Об этом заявил «Известиям» партнер инвесткомпании Capital Lab Евгений Шатов в понедельник, 20 июня.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022), что Россия работает над возвращением рубля к оптимальным уровням в 70–80 рублей за доллар. При этом он отметил, что есть ограничения со стороны инфляции и со стороны каналов наращивания внутреннего спроса. Зампредседателя правительства добавил, что кабмину надо создать условия для развития, инвестиций и роста производства, заняться увеличением внутреннего спроса.

Основной причиной крепкого рубля, по словам Шатова, сейчас является существенное превышение экспорта над импортом — несмотря на санкционные ограничения, экспорт сохраняется на высоком уровне. Что касается импорта, он восстановился на 65–70% по сравнению с минимальными объемами, которые были отмечены весной с момента начала спецоперации в Донбассе, когда многие международные компании отказались сотрудничать с Россией, добавил эксперт.

Он также допустил повышение спроса на валюту с помощью снятия ограничений на ее покупку, но усомнился, что такую меру реализуют.

«Можно было бы повысить спрос на валюту путем снятия ограничений на покупку наличной валюты для физических лиц, но вряд ли эта мера будет реализована, пока действует запрет со стороны США и Европы на ввоз валюты в Россию», — сказал партнер инвесткомпании.

Еще одной причиной ослабления рубля может стать введение эмбарго на российскую нефть со стороны Европы.

«Это в моменте приведет к существенному снижению экспорта, а для того, чтобы перенаправить товарные потоки потребуется время», — отметил эксперт.

Что касается обязательной нормы продажи валютной выручки экспортерами, отмена этой меры вряд ли приведет к ослаблению рубля, так как большинство экспортеров в любом случае конвертировали около 50% выручки для выплаты налогов и финансирования текущей деятельности, добавил специалист.

Отвечая на вопрос «Известий», какие меры нужно предпринять, чтобы создать условия для развития, инвестиций и роста производства, увеличения внутреннего спроса, Шатов сказал, что основным условием является снижение ключевой ставки Банка России.

«Да, сейчас она снижена до 9,5% — уровень, на котором она находилась до момента начала специальной операции [в Донбассе]. Но этого недостаточно. Для предприятий и компаний такая высокая ставка делает финансирование новых проектов неподъемным, а продукцию неконкурентоспособной», — считает эксперт.

Что касается физических лиц, в текущей экономической ситуации у людей нет уверенности в завтрашнем дне, многие потеряли работу или боятся потерять, поэтому брать кредиты под действующие высокие ставки они просто боятся, констатировал партнер инвестиционной компании.

«Таким образом, снижение ставки могло бы способствовать и поддержанию экономической активности и ослаблению рубля», — заключил он.

Ранее в понедельник курс доллара США вырос при открытии торгов на Мосбирже на 29 коп., евро подорожал почти на 14 коп. По итогам первой минуты торгов курс составил 56,7 руб./$ и 59 руб./€1.

10 июня, в день снижения ЦБ базовой ставки до 9,5%, председатель регулятора Эльвира Набиуллина исключила вероятность принудительной конвертации валютных счетов в рублевые в банках. В тот же день подкомиссия Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России отменила требование к экспортерам по продаже 50% валютной выручки.