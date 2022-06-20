В Мелитопольском районе Запорожья началась уборочная кампания пшеницы

В Мелитопольском районе Запорожской области стартовала уборка зерновых. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщили в военно-гражданской администрации (ВГА) области.

«В Мелитопольском районе уже стартовала уборка озимой пшеницы. По оценкам фермеров и сельхозпроизводителей, только Мелитопольский район в 2022 году соберет около 2 млн т зерновых», — сказали в ВГА ТАСС.

Отмечается, что уборочная кампания зерновых на остальных освобожденных территориях области тоже начнется в ближайшие дни.

В ВГА пояснили, что власти освобожденной территории Запорожской области содействуют аграриям в вывозе скопившихся остатков прошлогоднего урожая зерна и не будут ограничивать их в выборе рынков сбыта зерна.

15 июня глава ВГА региона Евгений Балицкий заявил, что в Запорожской области национализировали принадлежавшие Украине государственные предприятия и украинские запасы зерна. Он также добавил, что в регионе оставалась часть зерна, которая была выкуплена у фермеров государством

До этого, 10 июня, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов сообщил, что зерно от поставщиков из Запорожской области продается в Северную Америку через третьи страны, несмотря на санкции. Также администрация Запорожья заявляла, что в регионе хранится около 1,5 млн т сельхозпродукции. Большую часть этих запасов планируется вывезти в страны Ближнего Востока через Крым.

7 июня из Запорожской области отправилась первая партия зерна на Крымский полуостров. Состав, состоящий из 11 вагонов, отбыл со станции Мелитополь.