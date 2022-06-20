Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Глава Брянской области заявил об обстреле Суземки западными снарядами
Мир
Временную поверенную в делах Литвы вызвали в МИД РФ
Мир
МИД Польши заявил об отсутствии информации о польских наемниках на Украине
Мир
В Мелитопольском районе Запорожья началась уборочная кампания пшеницы
Происшествия
Украина нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза»
Общество
В Москве построят около 80 новых образовательных объектов
Мир
В парламент Франции впервые избрана горничная c пятью детьми
Мир
Президент Узбекистана предложил провести референдум по Конституции
Армия
В Минобороны РФ сообщили об уклонении состава 30-й бригады ВСУ от выполнения задач
Спорт
ФК «Сочи» объявил о назначении Гаранина главным тренером
Мир
МИД Эстонии заявил о планах ЕС обсудить седьмой пакет антироссийских санкций

В Мелитопольском районе Запорожья началась уборочная кампания пшеницы

0
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Мелитопольском районе Запорожской области стартовала уборка зерновых. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщили в военно-гражданской администрации (ВГА) области.

Зернышко к зернышку: мировая «пшеничная война» набирает обороты
Ключевые поставщики отказываются от экспорта, а ООН предрекает массовый голод

«В Мелитопольском районе уже стартовала уборка озимой пшеницы. По оценкам фермеров и сельхозпроизводителей, только Мелитопольский район в 2022 году соберет около 2 млн т зерновых», — сказали в ВГА ТАСС.

Отмечается, что уборочная кампания зерновых на остальных освобожденных территориях области тоже начнется в ближайшие дни.

В ВГА пояснили, что власти освобожденной территории Запорожской области содействуют аграриям в вывозе скопившихся остатков прошлогоднего урожая зерна и не будут ограничивать их в выборе рынков сбыта зерна.

15 июня глава ВГА региона Евгений Балицкий заявил, что в Запорожской области национализировали принадлежавшие Украине государственные предприятия и украинские запасы зерна. Он также добавил, что в регионе оставалась часть зерна, которая была выкуплена у фермеров государством

До этого, 10 июня, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов сообщил, что зерно от поставщиков из Запорожской области продается в Северную Америку через третьи страны, несмотря на санкции. Также администрация Запорожья заявляла, что в регионе хранится около 1,5 млн т сельхозпродукции. Большую часть этих запасов планируется вывезти в страны Ближнего Востока через Крым.

7 июня из Запорожской области отправилась первая партия зерна на Крымский полуостров. Состав, состоящий из 11 вагонов, отбыл со станции Мелитополь.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022