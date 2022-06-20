Двое малолетних детей пострадали в ДТП в Тамбовской области

Три человека получили травмы в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Тамбовской области. Девятимесячная девочка и трехлетний мальчик доставлены в больницу.

Авария произошла на автодороге Тамбов – Шацк на территории Тамбовского района. По данным Госавтоинспекции, 22-летний водитель автомобиля «Лада Приора» допустил столкновение с иномаркой Chevrolet Lacetti, которая двигалась во встречном направлении. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Травмы получили двое детей, которые находились в иномарке, а также водитель «Лады». Пострадавших доставили в больницу на машине скорой помощи.

Под Нижним Тагилом женщина-водитель автомобиля «ВАЗ-2111» допустила наезд на двух несовершеннолетних, которые двигались на одном велосипеде в попутном с машиной направлении. 15-летний велосипедист и его десятилетний брат получили травмы. Отмечается, что женщина была лишена водительских прав в 2018 году на 18 месяцев за управление автомобилем в нетрезвом виде, она не восстановила документ после истечения срока лишения прав.