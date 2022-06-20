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В пресс-центре МИЦ «Известия» обсудят возможности инвестирования

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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22 июня в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится круглый стол на тему: «Стратегии инвестирования: эффективные способы заработать».

Какие новые возможности для инвестирования появились? Куда вложить свободные деньги? Стоит ли инвестировать в криптовалюту? Почему растет спрос на драгоценные металлы? Как будет складываться ситуация на валютном рынке?

Участники:

  • Юрий Юденков, профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС;
  • Александр Разуваев, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров;
  • Евгений Коган, инвестбанкир, профессор НИУ ВШЭ;
  • Алексей Суружиу, эксперт по инвестированию в криптовалюты;
  • Любовь Хрустова, старший преподаватель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать Ф.И.О., серию и номера паспортов съемочной группы.

Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.

Для этого необходимо прислать на почту Ф.И.О., название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.

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