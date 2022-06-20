В пресс-центре МИЦ «Известия» обсудят возможности инвестирования

22 июня в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится круглый стол на тему: «Стратегии инвестирования: эффективные способы заработать».

Какие новые возможности для инвестирования появились? Куда вложить свободные деньги? Стоит ли инвестировать в криптовалюту? Почему растет спрос на драгоценные металлы? Как будет складываться ситуация на валютном рынке?

Участники:

Юрий Юденков, профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС;

Александр Разуваев, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров;

Евгений Коган, инвестбанкир, профессор НИУ ВШЭ;

Алексей Суружиу, эксперт по инвестированию в криптовалюты;

Любовь Хрустова, старший преподаватель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать Ф.И.О., серию и номера паспортов съемочной группы.

Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.

Для этого необходимо прислать на почту Ф.И.О., название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.