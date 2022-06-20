В пресс-центре МИЦ «Известия» обсудят возможности инвестирования
22 июня в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится круглый стол на тему: «Стратегии инвестирования: эффективные способы заработать».
Какие новые возможности для инвестирования появились? Куда вложить свободные деньги? Стоит ли инвестировать в криптовалюту? Почему растет спрос на драгоценные металлы? Как будет складываться ситуация на валютном рынке?
Участники:
- Юрий Юденков, профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС;
- Александр Разуваев, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров;
- Евгений Коган, инвестбанкир, профессор НИУ ВШЭ;
- Алексей Суружиу, эксперт по инвестированию в криптовалюты;
- Любовь Хрустова, старший преподаватель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ.
Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать Ф.И.О., серию и номера паспортов съемочной группы.
Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.
Для этого необходимо прислать на почту Ф.И.О., название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.
Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.
Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236
Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.
Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.