Трехлетняя девочка пострадала при столкновении легковушек в Благовещенске

В Благовещенске (Амурская область) в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадала трехлетняя девочка. Об этом ИА PriamurMedia сообщили в ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский».

Авария произошла вечером 19 июня на пересечении улиц Октябрьская и Политехническая. По предварительным данным, 23-летнй водитель Honda Fit при проезде нерегулируемого перекрестка не уступил дорогу Hyundai Solaris.

В результате столкновения пострадала трехлетняя пассажирка Hyundai. Девочка получила травмы и была доставлена в медучреждение.

Отмечается, что ребенок перевозился в специальном автокресле. Это уберегло его от получения более серьезных травм, уверены в ГИБДД.

В ведомстве призывают граждан соблюдать ПДД и беречь детей, которые являются самыми беззащитными участниками дорожного движения.