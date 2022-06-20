В ДНР рассказали о работе следователей СК РФ с командирами «Азова»

Специалисты Следственного комитета (СК) РФ работают с командирами украинской националистической группировки «Азов» (в отношении участников в РФ возбуждены уголовные дела), собирают информацию в рамках подготовки к трибуналу в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин 20 июня.

«Отработали наши специалисты, наши следователи на территории Донецкой Народной Республики, теперь работают российские специалисты. Должна быть собрана исчерпывающая информация в рамках подготовки к трибуналу, который состоится — первый его этап — до конца лета, это уже точно», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

1 июня в ДНР анонсировали ряд военных трибуналов над украинскими боевиками, которые пройдут до осени.

В частности, первым будет Мариупольский трибунал. Там будут рассматриваться преступления, совершенные в Волновахе. Завершающим этапом, как ожидается, станет международный трибунал.

Подсудимыми на этих процессах станут как боевики радикальных националистических группировок «Азов» и «Айдар», так и военнослужащие Вооруженных сил Украины.

31 мая Пушилин сообщил, что у следственных органов республики уже хватает материалов для проведения первого этапа трибунала. Он подчеркнул, что процесс будет максимально открытым.

По данным Следственного комитета России, всего с 2014 года было возбуждено более тысячи уголовных дел по событиям в Донбассе и на Украине. Потерпевшими от преступных действий украинских силовиков признаны 70 тыс. человек, в том числе несовершеннолетние.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля 2022-го из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

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