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В ДНР рассказали о работе следователей СК РФ с командирами «Азова»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Специалисты Следственного комитета (СК) РФ работают с командирами украинской националистической группировки «Азов» (в отношении участников в РФ возбуждены уголовные дела), собирают информацию в рамках подготовки к трибуналу в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин 20 июня.

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«Отработали наши специалисты, наши следователи на территории Донецкой Народной Республики, теперь работают российские специалисты. Должна быть собрана исчерпывающая информация в рамках подготовки к трибуналу, который состоится — первый его этап — до конца лета, это уже точно», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

1 июня в ДНР анонсировали ряд военных трибуналов над украинскими боевиками, которые пройдут до осени.

В частности, первым будет Мариупольский трибунал. Там будут рассматриваться преступления, совершенные в Волновахе. Завершающим этапом, как ожидается, станет международный трибунал.

Подсудимыми на этих процессах станут как боевики радикальных националистических группировок «Азов» и «Айдар», так и военнослужащие Вооруженных сил Украины.

31 мая Пушилин сообщил, что у следственных органов республики уже хватает материалов для проведения первого этапа трибунала. Он подчеркнул, что процесс будет максимально открытым.

По данным Следственного комитета России, всего с 2014 года было возбуждено более тысячи уголовных дел по событиям в Донбассе и на Украине. Потерпевшими от преступных действий украинских силовиков признаны 70 тыс. человек, в том числе несовершеннолетние.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля 2022-го из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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