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Российские военные нанесли удар «Ониксом» по аэродрому в Одесской области

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Россия нанесла удар по аэродрому Арциз в Одесской области высокоточной ракетой «Оникс».Об этом 20 июня в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

В результате уничтожена станция управления беспилотниками «Байрактар-ТБ2». Также нейтрализованы два таких аппарата на земле.

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Как добавил Конашенков, средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в Днепропетровской области. Также сбиты девять беспилотников в ДНР, ЛНР и Херсонской области.

4 июня в районе Одессы средства противовоздушной обороны РФ сбили самолет военно-транспортной авиации Воздушных сил Украины. 27 мая в Минобороны отчитались о сбитом под Одессой украинском истребителе МиГ-29. Это произошло над населенным пунктом Беляры.

3 мая Вооруженные силы РФ нанесли удар по логистическому центру на военном аэродроме Одессы, через который осуществлялась доставка иностранного вооружения. Были уничтожены ангары с беспилотными летательными аппаратами «Байрактар-ТБ2», а также ракетным вооружением и боеприпасами, поступившими из США и европейских стран

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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