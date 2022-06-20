Тело утонувшей 11-летней девочки обнаружили в Канске

В Канске (Красноярский край) обнаружили тело 11-летней школьницы, которая утонула в реке Кан. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

«18 июня 2022 года в результате поисковых мероприятий тело девочки обнаружено спасателями приблизительно на расстоянии 500 метров от предполагаемого места утопления», — говорится в сообщении ведомства.

По предварительной информации, 14 июня 11-летняя девочка в компании подруг и сестры пришла купаться на реку Кан. Школьница зашла на глубину, ее подхватило течением и унесло, пишет ИА KrasnoyarskMedia. Самостоятельно выбраться ребенок не смог.

Оставшиеся на берегу дети сообщили о произошедшем взрослым.

По факту гибели ребенка следователи организовали проверку. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

13 июня трагедия произошла в Черемшанском районе Татарстана. Девятилетний мальчик ушел рыбачить на реку Кутеминка, после чего захотел искупаться. Что именно произошло на водоеме, неизвестно, но ребенок утонул. Его тело было обнаружено на глубине 1 м и на таком же расстоянии от берега. Проводится проверка.