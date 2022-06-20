Экс-главу радиотехнических войск ВКС РФ приговорили к пяти годам колонии за взятку

Военный суд 20 июня приговорил бывшего начальника радиотехнических войск Воздушно-космических сил (ВКС) России генерала-майора Андрея Кобана к пяти годам колонии строгого режима за взятку в особо крупном размере.

«Суд признал виновным Кобана А.Я. по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере») и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима с лишением звания генерал-майора запаса», — огласил приговор Вадим Корчагин.

Суд также конфискует имущество Кобана на 11 млн рублей в счет погашения ущерба.

Общая сумма взятки составляет 11 млн 960 тыс. 240 рублей, из них 5 млн рублей Кобан получил наличными, а остальное — услугами в виде отдыха в Крыму, ремонта в квартире и загородном доме.

Экс-главу радиотехнических войск ВКС взяли под стражу в зале суда.

В декабре прошлого года Кобана заключили в СИЗО из-за подозрения в коррупции. Об этом стало известно только в январе 2022 года, когда следствие попросило продлить срок ареста до 20 апреля. 14 января его сняли с должности начальника радиотехнических войск ВКС России.

Позднее, в апреле, Кобана перевели из СИЗО под домашний арест. Он признал вину и начал сотрудничать со следствием.