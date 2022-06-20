Водитель Toyota погиб в результате ДТП на приморской трассе

В Надеждинском районе Приморского края водитель минивэна погиб в результате столкновения с легковушкой и ограждением. Об этом ИА PrimaMedia сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД по краю.

Авария произошла 19 июня на 10-м км трассы поселок Новый – Де-Фриз – Седанка – Патрокл. По предварительным данным, 57-летний водитель Toyota Lite Ace Noah превысил скорость, потерял управление и врезался в попутный Mitsubishi Outlander, а затем в леерное ограждение, разделяющее встречные потоки.

В результате ДТП водитель Toyota погиб на месте. Как выяснилось, ранее он был лишен прав на управление авто, так как отказался проходить медосвидетельствование на состояние опьянения.

Уточняется, что дорожное происшествия серьезно затруднило движение в пригороде Владивостока, поскольку прибывшая полиция перекрыла часть трассы в сторону поселка Новый.

17 июня сообщалось о ДТП на обходной дороге Уссурийска в Приморье. На территории Михайловского района столкнулись Mazda Demio и грузовик «КамАЗ». Два человека получили смертельные травмы.