ФК «Сочи» объявил о назначении Гаранина главным тренером

Футбольный клуб «Сочи» представил нового главного тренера — Вадима Гаранина. Об этом сообщается 20 июня на сайте команды.

Вместе с ним в тренерский штаб сочинцев вошли Александр Аверьянов, Дмитрий Мантуш и Илья Гердт.

«В минувшем сезоне все четыре специалиста помогли красноярскому «Енисею» пробиться в полуфинал кубка страны и финишировать на пятом месте в первенстве ФНЛ — в шаге от зоны стыковых матчей за право сыграть в Российской премьер-лиге», — уточняется в сообщении.

Как уточняет «Спорт-Экспресс», ранее сообщалось, что Гаранин не сможет занять пост главного тренера «Сочи» из-за отсутствия необходимой лицензии. Однако в настоящее время специалист заканчивает обучение на тренерскую лицензию категории А, а регламент РПЛ позволяет возглавлять клубы только имеющим или обучающимся на лицензию категории Pro.

«Сочи» c января 2020 года тренировал Владимир Федотов. 15 июня ЦСКА объявил об уходе Алексея Березуцкого и назначении вместо него Федотова.