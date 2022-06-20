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ФСБ России и КГБ Белоруссии задержали четырех человек за незаконный сбор данных о 30 людях

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В Москве сотрудниками ФСБ России и КГБ Белоруссии при силовой поддержке Росгвардии задержана группа из четырех человек, которые незаконно собирали данные более чем о 30 людях. Информация об этом опубликована на официальном сайте ФСБ в понедельник, 20 июня.

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«<...> пресечена противоправная деятельность представителей частного сыска и сотрудников налоговых органов, связанная с незаконным сбором охраняемой законом информации в интересах третьих лиц, в том числе иностранных граждан», — отмечается в релизе.

Сообщается, что эта группа с 2019 года передала заказчикам охраняемую информацию более чем на 30 людей, в числе которых военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов, «в результате чего был нанесен ущерб государственной безопасности».

В отношении участников объединения возбуждены уголовные дела по статьям Уголовного кодекса РФ о получении взятки и посредничестве во взяточничестве.

«Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», — отмечает пресс-служба ФСБ.

19 мая Роскомнадзором было предложено ввести уголовную ответственность за торговлю персональными данными граждан России. Заместитель руководителя ведомства Милош Вагнер подчеркнул, что необходимо не церемониться с формирующими спрос на такие утечки данных и жестко наказывать.

6 апреля появилась информация о желании депутатов Государственной думы ужесточить контроль за персональными данными россиян: обязать организации, работающие с такой информацией, подключаться к государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА), а также информировать органы власти о любых утечках.

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