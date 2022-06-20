Врач допустила появление летом нового штамма COVID-19

Врач-биофизик Нелли Соседова допустила появление нового штамма коронавируса этим летом в Китае.

В беседе с радио Sputnik в понедельник, 20 июня, она рассказала, что COVID-19 продолжает распространяться в Китае, а его возбудитель неизбежно продолжит мутировать.

«Думаю, что этим летом произойдет мутация коронавируса, она неизбежна. В восточной стране вроде Китая, где сейчас активно циркулирует COVID-19, появится новый штамм», — цитирует специалиста сайт kp.ru.

Соседова пояснила, что обычно РНК-вирусы перемещаются по планете с востока на запад, отмечает «Федеральное агентство новостей». Новый штамм, который предположительно возникнет в одной из восточных стран, по ее словам, доберется до России осенью, что может привести к подъему заболеваемости, пишет НСН.

«До нас он дойдет в сентябре-октябре вместе с другими респираторными инфекциями», — отметила врач.

Соседова выразила уверенность в том, что россияне защищены от предыдущих вариантов COVID-19 благодаря вакцинации. Между тем, предупредила она, оценить опасность тех штаммов, которые будут появляться в дальнейшем, пока нельзя, отмечает телеканал «360».

17 июня вирусолог Георгий Викулов предупредил о риске новой волны коронавируса из-за «Омикрон»-штамма. Такое утверждение эксперт сделал на фоне сообщений о недавно обнаруженных в России четырех новых вариантах омикрона: двух ВА.4 и двух ВА.5, отмечает Life.ru.

Накануне Роспотребнадзор раскрыл детали о выявленном в РФ варианте «Омикрон»-штамма BA.5. Как рассказал «Известиям» заместитель директора НИИ микробиологии и эпидемиологии имени Пастера Роспотребнадзора Владимир Дедков, новый генетический вариант штамма коронавируса «Омикрон» — ВА.5 получен от не выезжавшего за границу россиянина.

16 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус из России не ушел. Однако, по ее словам, случаев заражения COVID-19 в стране с течением времени становится все меньше, сообщает телеканал «Звезда».

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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