События недели: падение Байдена, успех ПМЭФ и Суперлуние

Президент России Владимир Путин выступил с программной речью на Петербургском международном экономическом форуме и ответил на многие волнующие всех вопросы. Другие заметные события прошедшей недели — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Андрей Бок
В Санкт-Петербурге прошла первая репетиция традиционного праздника выпускников «Алые паруса»
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
ВСУ обстреляли Донецкий республиканский центр охраны материнства и детства
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
В акватории пляжа Анапы продолжилось активное цветение водорослей. По прогнозам специалистов, феномен будет наблюдаться до начала осени
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Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
В Ставрополе компания «Смарт-Билд» печатает при помощи 3D-принтера первое в России двухэтажное здание. Здание будет оборудовано под офисы и расположится на территории частного краевого индустриального парка «Мастер»
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Фото: REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha
На площади Конституции в Мехико 18 июня была предпринята попытка установить новый мировой рекорд одновременных занятий боксом
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ продолжили ликвидацию мин, заложенных украинскими боевиками в Мариуполе
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
Украинские боевики блокированы на территории завода «Азот» в Северодонецке. Химкомбинат остается единственной территорией города, неподконтрольной союзным войскам РФ и ЛНР
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Фото: REUTERS/Borja Suarez
14 июня, в день июньского полнолуния, спутник ближе всего приблизился к Земле. Это явление называют Суперлунием
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Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
Президент США Джо Байден 18 июня упал с велосипеда во время прогулки. По сведениям пресс-службы Белого дома, американский лидер не пострадал и в доказательство на следующий день попрыгал перед журналистами
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Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze
Спортсмен-экстремал прокатился на велосипеде по натянутому тросу в честь открытия стеклянного моста через ущелье Дашбаши в Грузии
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Фото: РИА Новости/Виктор Сатановский
В Магадане отпраздновали Новый год по эвенскому календарю. Традиционный праздник встречи нового солнца называется Хэбденек, то есть веселье
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Фото: REUTERS/Jayanta Dey
В Индии продолжились вызванные сильнейшими ливнями наводнения
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Фото: REUTERS/Yves Herman
Рядом с брюссельской базиликой Сакре-Кёр прошел «обед в небе» на высоте 50 м. Отважные гурманы собрались за восемью столами, подвешенными к башенному крану
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Фото: REUTERS/Gaby Oraa
В праздник Тела Христова (16 июня) в венесуэльском городе Сан-Франсиско-де-Яре прошла традиционная процессия «танцующих дьяволов»
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Фото: REUTERS/Peter Cziborra
После трехлетнего перерыва, вызванного ковидными ограничениями, в Великобритании возобновились знаменитые скачки Royal Ascot
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