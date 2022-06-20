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В Чите задержали планировавшего теракт против полицейских

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Чите задержан сторонник действующей на территории Сирии террористической организации, планировавший теракт против сотрудников правоохранительных органов. Об этом 20 июня сообщила Федеральная служба безопасности.

«Федеральной службой безопасности в Чите задержан сторонник международной террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ), гражданин Российской Федерации, планировавший совершить в Забайкальском крае террористический акт в отношении сотрудников правоохранительных органов», — сказано в сообщении.

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В ведомстве отметили, что у задержанного были изъяты два самодельных взрывных устройства с поражающими элементами, самодельный детонатор, три гранаты, переделанные под стрельбу боевыми патронами охолощенные образцы автомата АК-103 и пистолета Макарова, большое количество боеприпасов, а также запрещенная религиозная литература.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

9 июня сообщалось, что сотрудники ФСБ нейтрализовали в Ростове-на-Дону ячейку запрещенной организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» из 13 человек. Установлено, что при координации эмиссаров, находящихся на Украине, они целенаправленно распространяли на территории РФ террористическую идеологию, а также вербовали россиян из местных мусульман и трудовых мигрантов в процессе конспиративных собраний.

По местам жительства задержанных были изъяты пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители информации, которые использовались ими для ведения террористической деятельности. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении организатора.

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