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26 июня на автодроме Moscow Raceway пройдут соревнования «Моторинг. Гран-при Москвы»

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Фото: пресс-служба «Moscow Raceway»
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26 июня на автодроме Moscow Raceway в Москве пройдут главные соревнования страны по шоссейно-кольцевым мотогонкам — «Моторинг. Гран-при Москвы».

На территории автодрома состоится грандиозный праздник спорта и музыки, который подарит всем гостям отдых, полный незабываемых эмоций и соревновательных страстей.

В главный гоночный уик-энд лета интригу на трассе будут держать быстрейшие российские мотогонщики. Пять захватывающих гонок, борьба за подиум и всё это с живыми комментариями.

Гран-при Москвы — это настоящий праздник для всей семьи. Развлечения по вкусу найдут и взрослые, и дети: авто- и мотоэкспозиции, шоу-программы, музыка, дрифт и гоночное такси, детская зона, вкусная еда и многое другое. Познакомиться с мотоспортом еще ближе можно будет во время прогулки по пит-лейну, будут автограф- и фотосессии с пилотами.

Увлекательная борьба на трассе и насыщенная программа фестиваля — эмоции, по которым мы все так скучали! Гарантируем: «Моторинг. Гран-при Москвы» запомнится вам надолго!

Начало мероприятия — в 10:00 в воскресенье.

Детям до семи лет в сопровождении взрослых вход бесплатный.

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