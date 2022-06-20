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Климов указал на начало блокады Калининградской области руками Литвы

Климов заявил, что НАТО руками Литвы начинает блокаду российского субъекта
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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Попытку транспортной блокады Калининградской области Литвой можно расценить как прямую агрессию НАТО против России через страну-участницу альянса, что вынуждает Москву прибегнуть к необходимой самозащите. Об этом 20 июня заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.

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Он напомнил, что в 2004 году в НАТО Литву приняли с учетом проблемы калининградского транзита.

«Таким образом, недопустимое поведение Вильнюса теперь ставит под удар весь этот военно-политический блок, который де-юре начинает руками одного из своих стран-членов неприемлемую блокаду субъекта РФ. Последнюю можно оценить как прямую агрессию в отношении России, буквально вынуждающую нас безотлагательно прибегнуть к должной самозащите», — написал он в своем Telegram-канале.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, в свою очередь, заявил, что «попытка установления фактической блокады Калининградской области со стороны Литвы является нарушением суверенитета России над данным регионом и может являться основанием для очень жестких и абсолютно законных действий со стороны России».

17 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что власти региона ждут от Еврокомиссии разъяснений по поводу запрета на транзит и считают его грубейшим нарушением протоколов по вступлению в ЕС прибалтийских стран и правил свободного транзита.

На следующий день калининградский губернатор назвал запрет Литвы на транзит незаконным. Он привел несколько абзацев из совместного заявления о расширении ЕС, в которых есть ссылки на международные договоренности, документы, к которым присоединялись и европейское сообщество, и Россия.

20 июня военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев предположил, что попытка стран НАТО захватить Калининградскую область может спровоцировать Россию на использование ядерного арсенала. По словам эксперта, вероятность конфликта с применением оружия на Балтике крайне мала, но она существует.

Запрет на перевозки грузов российским и белорусским транспортом введен в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Запада. Он не распространялся на перевозку медицинских препаратов, продовольствия и автомобильный транспорт, совершающий перевозки в гуманитарных целях.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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