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Минимум шесть человек пострадали в результате стрельбы в Нью-Йорке

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Фото: Global Look Press/Bruce Cotler
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Как минимум шесть человек пострадали в результате стрельбы в районе Гарлем в Нью-Йорке, один пострадавший находится в критическом состоянии. Инцидент произошел в понедельник, 20 июня. Об этом сообщила газета The New York Post, сославшись на местную полицию.

Отмечается, что стрельба была открыта неподалеку от пересечения 139-й Восточной улицы и Пятой авеню примерно в 00:35 (07:35 мск). Всех пострадавших госпитализировали. Другие подробности газета пока не приводит.

Днем ранее канал Fox News со ссылкой на департамент полиции столицы США сообщил о гибели подростка и ранении трех человек, среди которых один полицейский, в результате стрельбы в Вашингтоне. Инцидент произошел на несанкционированном мероприятии в связи с фестивалем Moechella, который описывается как «Фестиваль защиты интересов, усиливающий культуру Вашингтона, округ Колумбия».

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