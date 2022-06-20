Пушилин заявил об ожидаемой позиции Казахстана по признанию ДНР

Позиция Казахстана по признанию Донецкой Народной Республики (ДНР) не стала неожиданностью. Об этом в понедельник, 20 июня, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Для нас она не была неожиданной. Мы понимаем, что есть определенные сложности в самом Казахстане. Мы нацелены всё же, в первую очередь, на тесное взаимодействие и интеграционные процессы с РФ, в этом наша основная перспектива. А эти моменты мы переживем», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

17 июня в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Нур-Султане считают ДНР и Луганскую Народную Республику (ЛНР) квазигосударствами и вряд ли признают их независимость. По его словам, в случае реализации права наций на самоопределение вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, на земле возникнет более 500 или 600 государств.

В свою очередь президент России Владимир Путин в ходе выступления заявил, что спецоперация РФ по защите Донбасса стала вынужденным действием со стороны Москвы. Российский лидер подчеркнул, что РФ не согласна забыть о кровавом госперевороте на Украине в 2014 году, в нем причина сегодняшних проблем.

11 июня глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ведутся переговоры о возможности признания республики другими странами. Он подчеркнул, что есть страны, которые к этому готовы.

В настоящий момент независимость ДНР и ЛНР признают Россия, Абхазия и Южная Осетия.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения ДНР и ЛНР, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. 21 февраля президент России подписал указы о признании независимости ЛНР и ДНР.

25 февраля Абхазия признала независимость ДНР и ЛНР. Как сообщил президент Абхазии Аслан Бжания, он подписал указы о признании республик, «следуя духу дружбы с народами ДНР и ЛНР». Он считает необходимым быть причастным к их судьбе и желает республикам безопасного и устойчивого развития.