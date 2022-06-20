Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД Эстонии заявил о планах ЕС обсудить седьмой пакет антироссийских санкций
Мир
В ЛНР рассказали о серьезных потерях польских наемников в Камышевахе
Мир
Совет ЕС продлил санкции против Крыма и Севастополя на год
Мир
МИД Литвы заявил об отправке на Украину оборудования для разблокировки портов
Мир
В ЕС заявили о доступности закупок продовольствия и удобрений РФ
Армия
ВС РФ уничтожили станцию управления беспилотниками на аэродроме под Одессой
Мир
Климов указал на начало блокады Калининградской области руками Литвы
Мир
Силы РФ и ДНР уничтожили три украинских РСЗО «Град» и до роты личного состава ВСУ
Экономика
Курс доллара вырос при открытии торгов на 29 копеек
Мир
В Донецке приостановили работу общественного транспорта из-за обстрелов
Общество
В российских вузах стартовала приемная кампания
Сюжет:

Неизвестные обстреляли дом волонтера в Херсонской области

0
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Неизвестные обстреляли дом волонтера, занимающегося раздачей гуманитарной помощи в Херсонской области, и бросили в окно «коктейль Молотова». Защищаясь, мужчина убил одного из нападавших, сообщили 20 июня в ГУ МВД по региону.

В разрядке исключения: будут ли Херсон и Запорожье включены в переговоры РФ и Украины
В ближайшей перспективе эксперты не видят предпосылок к возобновлению диалога

«Житель Скадовска (город в Херсонской области. — Ред.) 1960 года рождения, занимающийся волонтерской деятельностью и оказывающий помощь в раздаче гуманитарной помощи, сообщил в полицию, что около 01:45 неизвестные произвели выстрел в окно его дома и вслед за этим бросили в него бутылку с зажигательной смесью. В целях самообороны волонтер выстрелил в сторону троих нападавших в темной одежде и балаклавах из своего охотничьего ружья и попал одному из них в глаз», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что раненый умер на месте, остальные нападавшие сбежали. Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия, устанавливается личность убитого и других нападавших.

Ранее, 18 июня, украинские террористы совершили покушение на начальника управления службы исполнения наказаний (УСИН) по области Евгения Соболева. Боевики установили взрывное устройство на месте парковки его личного автомобиля. Уточнялось, что Соболев ранен, но его жизни ничего не угрожает.

Комментируя покушение, глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Сальдо заявил, что власти Украины пытаются нарушить налаживание мирной жизни в Херсонской области, терроризируя и запугивая жителей. Он подчеркнул, что сделать это им не удастся.

До этого, 7 июня, Стремоусов сообщил о том, что в регионе пройдет референдум о вхождении в состав России. Он отметил, что впереди еще много работы, поэтому о сроках его проведения говорить пока рано.

1 июня секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Херсонская область, а также Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) войдут в состав России «вне всяких сомнений».

Херсонская область перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите ДНР и ЛНР. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022