Неизвестные обстреляли дом волонтера, занимающегося раздачей гуманитарной помощи в Херсонской области, и бросили в окно «коктейль Молотова». Защищаясь, мужчина убил одного из нападавших, сообщили 20 июня в ГУ МВД по региону.

«Житель Скадовска (город в Херсонской области. — Ред.) 1960 года рождения, занимающийся волонтерской деятельностью и оказывающий помощь в раздаче гуманитарной помощи, сообщил в полицию, что около 01:45 неизвестные произвели выстрел в окно его дома и вслед за этим бросили в него бутылку с зажигательной смесью. В целях самообороны волонтер выстрелил в сторону троих нападавших в темной одежде и балаклавах из своего охотничьего ружья и попал одному из них в глаз», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что раненый умер на месте, остальные нападавшие сбежали. Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия, устанавливается личность убитого и других нападавших.

Ранее, 18 июня, украинские террористы совершили покушение на начальника управления службы исполнения наказаний (УСИН) по области Евгения Соболева. Боевики установили взрывное устройство на месте парковки его личного автомобиля. Уточнялось, что Соболев ранен, но его жизни ничего не угрожает.

Комментируя покушение, глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Сальдо заявил, что власти Украины пытаются нарушить налаживание мирной жизни в Херсонской области, терроризируя и запугивая жителей. Он подчеркнул, что сделать это им не удастся.

До этого, 7 июня, Стремоусов сообщил о том, что в регионе пройдет референдум о вхождении в состав России. Он отметил, что впереди еще много работы, поэтому о сроках его проведения говорить пока рано.

1 июня секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Херсонская область, а также Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) войдут в состав России «вне всяких сомнений».

Херсонская область перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите ДНР и ЛНР. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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