Силы РФ и ДНР уничтожили три украинских РСЗО «Град» и до роты личного состава ВСУ
Силы Донецкой Народной Республики (ДНР) совместно с ВС РФ уничтожили три реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град» и до роты личного состава украинских войск. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщает Народная милиция ДНР.
«Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: три установки РСЗО БМ-21 «Град», четыре грузовых автомобиля и до роты личного состава», — говорится в Telegram-канале Народной милиции.
Кроме того, подавлены три огневых точки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Авдеевка и Невельское.
18 июня Вооруженные силы РФ высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили четыре взвода 155-миллиметровых гаубиц М777 в районах Ласточкино, Очеретино, Водяное, Желанное ДНР. Кроме того, было поражено 12 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений ВСУ, в том числе четыре взвода РСЗО «Град».
В тот же день официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что в районах Кременчуга и Лисичанска были уничтожены мощности по переработке нефти и хранилища топлива для снабжения украинской военной техники.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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