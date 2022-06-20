Мужчина устроил стрельбу в фудмолле «Депо» в центре Москвы

Мужчина устроил стрельбу на территории фудмолла «Депо» в центре Москвы, его задержали. Об этом 20 июня ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что инцидент произошел накануне.

«Полицейские, прибыв на место, задержали и доставили в отдел полиции двоих мужчин. Установлено, что один из них несколько раз выстрелил из пистолета Grand Power Т-12, информации о пострадавших в результате этого нет», — сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что мужчина имеет разрешение на оружие. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), нарушителю может грозить штраф в размере до 1 млн рублей или лишение свободы до семи лет.

13 июня свадебный кортеж из шести автомобилей устроил стрельбу во время поездки по Новой Москве. Инцидент произошел на Боровском шоссе. Участники торжества передвигались на иномарках Audi A6, Audi A8, Mercedes-Benz S-500, Land Rover Toyota Land Cruiser Prado и Hyundai i30. По словам источника «Известий», знакомого с ситуацией, машины остановились, после чего находившиеся в них люди начали стрелять в воздух.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего. Все автомобили участников кортежа были задержаны.