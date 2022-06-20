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Власти Херсонской области призвали не верить украинской пропаганде

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Фото: РИА Новости
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Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов 20 июня призвал жителей региона не верить украинской пропаганде.

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«Разные каналы вас накачивают негативом. Не обращайте внимания. Помните, что на самом деле все прекрасно, жизнь требует лучшего от нас. Требует лучшей самоорганизации, лучшей помощи, особенно в сложившейся ситуации, в которой мы сегодня находимся. Я искренне верю, что мы все сможем противостоять неверию и изменить ситуацию к лучшему», — сказал он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Стремоусов отметил, что Херсонская область развивается, ситуация в регионе обязательно будет меняться в лучшую сторону.

Ранее, 18 июня, украинские террористы совершили покушение на начальника управления службы исполнения наказаний (УСИН) по области Евгения Соболева. Боевики установили взрывное устройство на месте парковки его личного автомобиля. Уточнялось, что Соболев ранен, но его жизни ничего не угрожает.

Комментируя покушение, глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Сальдо заявил, что власти Украины пытаются нарушить налаживание мирной жизни в Херсонской области, терроризируя и запугивая жителей. Он подчеркнул, что сделать это им не удастся.

До этого, 7 июня, Стремоусов сообщил о том, что в регионе пройдет референдум о вхождении в состав России. Он отметил, что впереди еще много работы, поэтому о сроках его проведения говорить пока рано.

1 июня секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Херсонская область, а также Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) войдут в состав России «вне всяких сомнений».

Херсонская область перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите ДНР и ЛНР. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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