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Глава Брянской области Богомаз заявил об одном пострадавшем при обстреле поселка Суземка

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В результате обстрела поселка Суземка в Брянской области пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

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«По уточненной информации, <…> пострадал сотрудник РЭС. У него легкое осколочное ранение мягких тканей. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь, госпитализация не требуется», — написал он в своем Telegram-канале в понедельник, 20 июня.

Кроме того, как отметил глава Брянской области, в поселке поврежден один частный жилой дом и остекление оконных рам двух трехэтажных многоквартирных жилых домов.

«После работы оперативных служб к оценке ущерба приступит оценочная комиссия», — подчеркнул Богомаз.

Населенный пункт был обстрелян рано утром в понедельник.

В этот день стало известно о том, что Богомаз в беседе с «Известиями» в рамках XXV Петербургского международного экономического форума пригласил президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Олафа Шольца и председателя Совета министров Италии Марио Драги в регион. Он предложил евролидерам объяснить мирному населению, почему украинские боевики воюют с ними, а не с военными.

14 июня произошел обстрел села Займище Брянской области, пострадали шесть человек. Повреждения получили около 50 домов. Губернатор региона сообщил, что удар по селу со стороны Украины, по предварительным данным, был нанесен «Точкой-У». По его словам, обстрел велся по жилому частному сектору. Военных объектов в данном населенном пункте нет.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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