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Тюменского бизнесмена осудят за гибель сотрудника

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В Тюмени предпринимателю грозит срок до пяти лет лишения свободы за смерть сотрудника. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Как сообщили ИА «Ура.ру» в региональном управлении СКР, следствие установило, что 14 апреля бизнесмен не обеспечил контроль за соблюдением требований правил безопасности. В результате во время демонтажа стен шахты грузового лифта на лестничном марше между четвертым и пятым этажами произошло обрушение стены, работник погиб на месте.

В СКР также сообщили, что вину в преступлении предприниматель признал полностью и раскаялся. Дело передали в прокуратуру для передачи в суд.

В начале июня в Волгоградской области работник фермы погиб от удара током. Мужчина пытался самостоятельно исправить неполадку, когда на ферме погас свет.

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