В Донецке приостановили работу общественного транспорта из-за обстрелов

Из-за обстрелов Киевского района Донецка временно приостановлено движение общественного транспорта. Об этом 20 июня сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«Движение троллейбусных маршрутов № 10 и 17 осуществляется до проспекта Богдана Хмельницкого. Также приостановлено движение троллейбусного маршрута № 2 в Киевском районе города и движение автобусного маршрута № 73», — уточнил он в своем Telegram-канале.

Кроме того, по словам градоначальника, сообщается о прилетах в районе школы № 19, информация о жертвах и разрушениях уточняется.

По данным представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК), утром 20 июня украинские военные нанесли пять артиллерийских ударов по Киевскому району Донецка, и еще один — по Куйбышевскому.

Сперва, в 07:55 (совпадает с мск), со стороны поселка Первомайский был атакован Куйбешевский район Донецка, было выпущено пять снарядов.

Затем, с 08:05 до 09:35 украинские военные нанесли удары по Киевскому району. В сумме они выпустили туда 28 снарядов. Первый обстрел был произведен со стороны города Авдеевка, остальные — со стороны поселка Пески.

Город атакуется орудиями «натовского» калибра 155 мм.

В последние недели Донецк регулярно подвергается обстрелам со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). 17 июня президент РФ Владимир Путин отметил, что созданная восемь лет назад под городом линия разграничения является серьезным украинским укрепрайоном, штурм которой приведет к большим жертвам со стороны атакующих сил. В связи с этим штурмовать позиции ВСУ под Донецком нецелесообразно, идет планомерная работа по заходу в тыл укрепрайонов, подчеркнул глава государства.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите ДНР и Луганской Народной Республики республик (ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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