Воспитателя и директора детсада в Омске наказали за потерю ребенка

Прокуратура Советского округа Омска завершила проверку инцидента в детском саду № 289. Там во время прогулки потеряли ребенка. Заведующему внесено представление, воспитатель и помощник воспитателя привлечены к дисциплинарной ответственности.

ЧП произошло 30 мая. На прогулку вышли 15 человек, а вернулись лишь 14. Позже выяснилось, что шестилетний мальчик незаметно вышел за территорию дошкольного учреждения и ушел домой. Позже там его и нашли. С ребенком по дороге ничего не случилось, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Ранее подобный инцидент произошел в детском саду Великого Новгорода — ребенок самовольно вышел за пределы учреждения. Видеокамеры запечатлели, как мальчик открывает калитку и уходит. Воспитатель в это время отсутствовал. Малыша заметил охранник, он и отвел ребенка обратно в детский сад.