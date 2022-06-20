Foreign Policy: Германия предпочла бы разочаровать Украину, но не унизить Россию

Власти Германии предпочли бы скорее разочаровать Украину, чем унизить Россию. Такой вывод 16 июня сделал в своей статье для Foreign Policy обозреватель журнала и старший научный сотрудник Института Хадсона Питер Раф.

«Тот факт, что Берлин наводнен слухами о тайных переговорах с Россией, говорит о том, что Германия предпочла бы разочаровать Украину, чем унизить Россию, — что бы это ни значило», — подчеркивает РАФ.

Как замечает обозреватель, такие взгляды поддерживают США, поскольку американцы воздерживаются в своей риторике от одобрения победы Украины.

В Германии стали распространяться сообщения о том, что немецкий канцлер Олаф Шольц может вести тайные переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе с президентом России Владимиром Путиным, отмечается в материале.

Автор обращает внимание на то, что Шольц и французский лидер Эммануэль Макрон стараются найти способ договориться с президентом РФ для того, чтобы урегулировать ситуацию вокруг Украины, даже после обозначения их жесткой позиции в отношении российской спецоперации. Они заявляли о необходимости «умиротворить» Россию.

«Конечно, Шольц не пошел так далеко, как Макрон, который предложил Украине отказаться от части территории и предостерег Запад от «унижения» России. Однако немецкая реакция на эскалацию в виде строительства дипломатических развязок говорит сама за себя», — пишет аналитик.

Раф подчеркивает, что Шольц настроен на контакт с Россией несмотря на неоднозначную позицию Берлина — министр иностранных дел страны Анналена Бербок не поддерживает эту позицию.

Шольц также уличается Рафом в минимальной помощи украинской стороне — ФРГ затягивает с поставками Киеву тяжелых вооружений.

Автор статьи уверен, это всё показывает тягу Шольца к дипломатическим способам урегулирования конфликта на Украине, «пренебрежении жесткой силой» и отношении к Украине как «к элементу своей политики в отношении России».

17 июня газета Die Welt сообщила о том, что Шольц, Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги за закрытыми дверями пытались убедить Киев пойти на компромисс с Россией в конфликте в Донбассе и сесть за стол переговоров. В обмен на этот шаг лидеры стран Европы якобы дали обещание украинской стороне поддержать ее в вопросе вступления в Евросоюз.

В Донбассе продолжается специальная военная операция России по защите мирного населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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