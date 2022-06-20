Скоростной трамвай запустят в Ростове-на-Дону после 2023 года

В Ростове-на-Дону после 2023 года запустят скоростной трамвай. Линия пройдет вдоль улицы Вавилова в сторону Северного жилого массива.

Правительство Ростовской области уже выделило деньги на строительство линии, рассказал региональный министр транспорта Владимир Окунев. По его словам, которые приводит RostovGazeta, сначала власти хотят преобразовать уже существующую трамвайную сеть, а потом построить новые пути в отдаленные микрорайоны.

Вся необходимая документация по проекту должна быть подготовлена до конца 2022 года. Первый этап его реализации планируют начать в 2023 году.

Ранее сообщалось, что Ростов-на-Дону стал одним из 13 городов-участников пятилетней программы модернизации электротранспорта в регионах. В ней также будут участвовать Южно-Сахалинск, Владивосток, Иркутск, Красноярск, Нижний Новгород, Курск, Ярославль, Краснодар, Тверь, Саратов, Уфа, Пермь. В общей сложности правительство РФ выделит регионам 400 млрд рублей на обновление электротранспорта.