В Ульяновской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности

В Ульяновской области прогнозируются шквалистый ветер и ливни. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщает ulpravda.ru со ссылкой на региональный главк МЧС.

В связи с погодными условиями объявлен «желтый» уровень опасности.

«В ближайшие два-три часа с сохранением до 21:00–22:00 местами ожидается гроза. При грозе возможно шквалистое усиление ветра до 18–23 метров в секунду, локально ливни», — заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее, в воскресенье, в Москве и Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности.

13 июня научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что наступившее лето в европейской и южной частях России будет достаточно жарким. Температура будет подниматься выше средних значений. Однако специалист призвал не ждать дословного воплощения долгосрочных прогнозов, отметив, что ученые могут лишь сформулировать приблизительный погодный сценарий.