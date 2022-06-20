Реклама
Прямой эфир
Общество
Синоптик пообещал москвичам дождливую и нежаркую рабочую неделю
Мир
Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов
Происшествия
Один человек пострадал в результате обстрела Суземки Брянской области
Мир
ДНР на 70% синхронизировала законодательство с российским
Мир
Австралия передала Украине четыре бронетранспортера M113AS4
Армия
Российские атомные подводные крейсеры выполнили стрельбы в Баренцевом море
Мир
NYT рассказала о солидарности украинских венгров с РФ в целях спецоперации
Мир
Пушков напомнил Санду об отсутствии партнерства между РФ и Молдавией
Мир
Глава МИД Украины заявил о готовности «воевать лопатами» без западного оружия
Общество
Синоптики пообещали небольшой дождь в столичном регионе 20 июня
Мир
Посольство Украины раскритиковало Израиль за промедления с медпомощью
Сюжет:

Поселок Тошковка под Северодонецком освобожден от ВСУ

0
Фото: ТАСС/Александр Река
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Поселок Тошковка под Северодонецком освобожден от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 20 июня, сообщает помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.

«Птичку» не жалко: как войска ЛНР борются с беспилотниками противника
«Известия» побывали на линии соприкосновения с украинскими вооруженными формированиями

«Тошковка свободна», — сказал он ТАСС.

Кроме того, он отметил, что в понедельник завершена зачистка поселка Метелкино.

Днем ранее силы ЛНР при поддержке ВС России взяли под контроль Метелкино под Северодонецком. Отмечалось, что отдельные подразделения ВСУ из-за низкого морально-психологического состояния, нехватки боеприпасов и отсутствия обеспечения, покинули район боевых действий.

В тот же день стало известно, что при зачистке поселка Метелкино сдались в плен несколько украинских боевиков.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022