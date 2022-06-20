Поселок Тошковка под Северодонецком освобожден от ВСУ
Поселок Тошковка под Северодонецком освобожден от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 20 июня, сообщает помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.
«Тошковка свободна», — сказал он ТАСС.
Кроме того, он отметил, что в понедельник завершена зачистка поселка Метелкино.
Днем ранее силы ЛНР при поддержке ВС России взяли под контроль Метелкино под Северодонецком. Отмечалось, что отдельные подразделения ВСУ из-за низкого морально-психологического состояния, нехватки боеприпасов и отсутствия обеспечения, покинули район боевых действий.
В тот же день стало известно, что при зачистке поселка Метелкино сдались в плен несколько украинских боевиков.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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