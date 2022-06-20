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Прокуратура требует потушить пожар на омском пометохранилище

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В Омской области прокуратура завершила проверку на АО «ПРОДО Птицефабрика Сибирская». Там в мае загорелось пометохранилище в открытом поле.

В надзорном органе пришли к выводу, что тление возникло из-за того, что компания нарушала периодичность увлажнения отходов и не своевременно отреагировала на огонь.

Директору предприятия внесено представление с требованием об устранении нарушений законодательства и недопущения их впредь, пишет ИА «Город55» со ссылкой на районную прокуратуру. Также компанию обязали увлажнить птичьи отходы и вывезти помет с поля.

Роспотребнадзор и Росприроднадзор проведут отдельную проверку сотрудников компании и дадут свою оценку происшествию.

В начале июня омичи не раз жаловались на неприятный запах. Причиной этого стал пожар на птицефабрике. Десятки жалоб поступали от местных жителей и минувшей ночью. В их числе были сообщения о запахе гари и о горелых перьях.

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