Один местный житель погиб, еще два человека ранены при обстреле Вооруженными формированиями Украины (ВФУ) населенного пункта Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 20 июня сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«…поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в результате вечернего обстрела ВФУ н.п. Макеевка (Горняцкий район) по адресу: ул. Магистральная, 6а: погиб мужчина 1977 г.р.; ранены мужчина 1972 г.р. и женщина 1969 г.р.», — сказано в сообщении представительства в Telegram.

Днем ранее стало известно, что украинские подразделения выпустили по населенным пунктам в ДНР 20 снарядов калибра 152 мм за сутки. 14 снарядов боевики выпустили по Пантелеймоновке, еще шесть — по Михайловке.

18 июня в рамках очередных артиллерийских ударов по территории ДНР погибли пять человек, еще трое пострадали.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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