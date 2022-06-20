Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов

Украинские боевики с позиций в Первомайском выпустили по Куйбышевскому району Донецка пять снарядов калибром 155-мм. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщает штаб обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

Кроме того, отмечается, что за минувшие сутки в ДНР погибли два человека.

«За минувшие сутки, с 08:00 19 июня до 08:00 20 июня, в результате обстрелов ВФУ (Вооруженных формирований Украины. — Ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли два человека и еще шесть мирных жителей получили ранения», — говорится. Telegram-канале штаба.

Днем ранее стало известно, что украинские подразделения выпустили по населенным пунктам в ДНР 20 снарядов калибра 152 мм за сутки. 14 снарядов боевики выпустили по Пантелеймоновке, еще шесть — по Михайловке.

18 ноября в рамках очередных артиллерийских ударов по территории ДНР со стороны украинских радикалов два сотрудника МЧС погибли, еще трое пострадали. Позже стало известно, что число погибших в результате обстрела возросло до пяти.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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