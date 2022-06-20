Более 20 ФАПов откроют на Урале до конца 2023 года

В Свердловской области в 2022 году сеть фельдшерско-акушерских пунктов расширят на 23 учреждения. Годом ранее в регионе было открыто 11 ФАПов.

О планах по введению в эксплуатацию новых медицинских учреждений рассказал глава региона Евгений Куйвашев. Основным преимуществом ФАПов он назвал то, что работающие в них медиуи отлично знают своих пациентов.

Сейчас в Свердловской области действуют несколько программ поддержки сельских медиков. Основными являются программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». По ним представляется жилье и финансовая помощь медикам, которые работают в отдаленных населенных пунктах, пишет ТагилСити.Ру.

18 июня президент России Владимир Путин на церемонии открытия по видеосвязи медцентров в регионах РФ заявил о необходимости продумать, каким образом можно модернизировать систему оплаты труда медицинских работников. Президент пообещал, что объем денег, направляемых на развитие медицины в РФ, будет увеличиваться и в дальнейшем.