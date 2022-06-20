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Глава Брянской области Богомаз заявил об одном пострадавшем при обстреле поселка Суземка

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Сотрудник районной электрической сети (РЭС) пострадал в результате обстрела села Суземка Брянской области. Об этом 20 июня сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

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«По уточненной информации, в результате обстрела поселка Суземка пострадал сотрудник РЭС. У него легкое осколочное ранение мягких тканей», — написал он.

Богомаз добавил, что медицинские работники оказали пострадавшему необходимую помощь, госпитализация ему не потребовалась.

Также в результате обстрела был поврежден один частный дом и остекление оконных рам двух многоэтажных зданий. Кроме того, повреждена районная электрическая сеть и частично нарушено электроснабжение населенного пункта.

Об обстреле поселка Суземка стало известно ранее в этот день.

Богомаз в беседе с «Известиями» на полях XXV Петербургского международного экономического форума сообщил, что приглашает президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и председателя Совета министров Италии Марио Драги в регион. Он предложил евролидерам объяснить мирному населению, почему украинские боевики воюют с ними, а не с военными.

14 июня произошел обстрел села Займище Брянской области, пострадали шесть человек. Повреждения получили около 50 домов. Губернатор региона сообщил, что удар по селу со стороны Украины, по предварительным данным, был нанесен «Точкой-У». По его словам, обстрел велся по жилому частному сектору. Военных объектов в данном населенном пункте нет.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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